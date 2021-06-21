Блогер Руслан Усачев объявил об отъезде из России

Блогер Руслан Усачев заявил о намерении уехать из России по политическим причинам. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

По словам блогера, ранее он не планировал эмигрировать, однако пандемия коронавируса ограничила Усачева в поездках, и он «сильнее задумался о том, что у нас в стране».

«Смотрю на какую-то там несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами, просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щелкнуло: пора валить из России”, — заявил видеоблогер.

Усачев отметил, что не выбрал место для эмиграции и планирует «каждый месяц переезжать в новую страну», начиная с июля.