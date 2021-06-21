Блогер Руслан Усачев объявил об отъезде из России
Блогер Руслан Усачев заявил о намерении уехать из России по политическим причинам. Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.
По словам блогера, ранее он не планировал эмигрировать, однако пандемия коронавируса ограничила Усачева в поездках, и он «сильнее задумался о том, что у нас в стране».
«Смотрю на какую-то там несправедливость, мракобесие, лицемерие, закручивание гаек, манипуляцию фактами, просто бесстыдное поведение. Теперь надо чаще полы мыть в квартире, а то вдруг придется на них лицом лежать. Тяжелый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России. В какой-то момент просто щелкнуло: пора валить из России”, — заявил видеоблогер.
Усачев отметил, что не выбрал место для эмиграции и планирует «каждый месяц переезжать в новую страну», начиная с июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 378 / сут.
Умерли
130 тыс.+440 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 361 / сут.
- Канада и Великобритания присоединились к санкциям против Белоруссии
- «По зову сердца!» Захарова поддержала сборную России перед матчем с Данией
- В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию
- Блогер Руслан Усачев объявил об отъезде из России
- Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за Белоруссии
- США ввели санкции против 16 граждан и 5 силовых структур Белоруссии
- Москвичей предупреждают о скорой встрече с «атмосферным монстром»
- В Германии по обвинению в шпионаже арестован российский ученый
- В Москве грузовик врезался в подземный переход (ВИДЕО)
- Ученые доказали способность COVID-19 изменять клетки крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru