Диггеру Пыжу дали пять лет за гостайну
Мосгорсуд приговорил блогера Андрея Пыжа к пяти годам колонии общего режима. Блогера обвиняют в незаконном получении сведений о государственной тайне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
В прокуратуре уточнили, что с декабря 2018 г. по август 2020 г. «злоумышленник незаконно получал сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе».
Блогера арестовали ещё в 2020 году. По версии следствия, Пыж получал секретные данные от третьих лиц и передавал их за границу через Интернет.
Андрей Пыж вёл YouTube-канал Urbanturizm и входил в диггерское сообщество - изучал подземные убежища.
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