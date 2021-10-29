Диггеру Пыжу дали пять лет за гостайну

Мосгорсуд приговорил блогера Андрея Пыжа к пяти годам колонии общего режима. Блогера обвиняют в незаконном получении сведений о государственной тайне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

В прокуратуре уточнили, что с декабря 2018 г. по август 2020 г. «злоумышленник незаконно получал сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе».

Блогера арестовали ещё в 2020 году. По версии следствия, Пыж получал секретные данные от третьих лиц и передавал их за границу через Интернет.

Андрей Пыж вёл YouTube-канал Urbanturizm и входил в диггерское сообщество - изучал подземные убежища.





