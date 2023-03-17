Блогер Лерчек опубликовала прощальный пост
Блогер Валерия «Лерчек» Чекалина опубликовала прощальный пост перед запретом на использование телефоне в социальной сети Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией; заблокирована в России).
В своем посте Чекалина поделилась семейными фотографиями. Она поблагодарила подписчиков за преданность на протяжении семи лет.
«Ваши Чекалины будут по вам скучать. Очень сильно. Любим вас», - написала блогер.
Ранее против Лерчек и ее мужа возбудили второе уголовное дело, пару подозревают в отмывании денег. Помимо запрета на использование средств связи, были арестованы счета Чекалиных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru