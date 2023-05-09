Блогер Хасбик задержан за дрифт

Блогера Хасбуллу Магомедова (Хасбик), задержали правоохранительные органы Дагестана, сообщает в Telegram «МВД Дагестана».

Установлен новый мировой рекорд по продолжительности дрифта

Это произошло в Дагестане. 8 мая он со своими друзьями в составе свадебного картежа устроил дрифт-шоу, что привлекло внимание правоохранительных органов.

Их задержали сотрудники ГИБДД, доставив в отделение. На блогера и его друзей составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее новый выпуск шоу «Что было дальше?» (ЧБД) за десять часов посмотрели более 15,5 млн раз. Один из его героев – Хасбик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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