Благотворительный магазин «Добрые подарки» откроется в Москве

В Москве 6-7 декабря состоится открытие благотворительного магазина «Добрые подарки», в котором будут продаваться вещи, сделанные людьми с инвалидностью, пенсионерами и другими подопечными фондов.

«Сейчас основное предложение магазина, который находится в шаговой доступности от метро «Сходненская» – праздничные наборы, изготовленные в нашей инклюзивной мастерской пенсионерами и инвалидами. Это большой ассортимент товаров ручной работы - от свечей и открыток до вязаных и шитых символов грядущего Нового года, украшений и аксессуаров. Отличительная особенность всех вещей – их высокое качество, которое уже оценили крупные столичные компании», - рассказала основатель проекта «Добрые подарки» и инклюзивной творческой мастерской АНО «Бабушкин клубок» Ольга Копытова.

По ее словам, в ассортименте магазина появятся изделия от более чем десятка благотворительных фондов. Все товары будут продаваться с минимальной наценкой, а их создатели – пенсионеры и люди с инвалидностью - смогут на этом зарабатывать. Также с каждой покупки магазин будет совершать отчисления благотворительным фондам и социально незащищенным категориям граждан.

Копытова добавила, что реализовать эту идею позволила поддержка Фонда Алексея Верклова.

В сервисе «Авито Услуги» ранее сообщили НСН, что россияне все чаще начали отдавать предпочтение подаркам ручной работы.

