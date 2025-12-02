Благотворительный магазин «Добрые подарки» откроется в Москве
В Москве 6-7 декабря состоится открытие благотворительного магазина «Добрые подарки», в котором будут продаваться вещи, сделанные людьми с инвалидностью, пенсионерами и другими подопечными фондов.
«Сейчас основное предложение магазина, который находится в шаговой доступности от метро «Сходненская» – праздничные наборы, изготовленные в нашей инклюзивной мастерской пенсионерами и инвалидами. Это большой ассортимент товаров ручной работы - от свечей и открыток до вязаных и шитых символов грядущего Нового года, украшений и аксессуаров. Отличительная особенность всех вещей – их высокое качество, которое уже оценили крупные столичные компании», - рассказала основатель проекта «Добрые подарки» и инклюзивной творческой мастерской АНО «Бабушкин клубок» Ольга Копытова.
По ее словам, в ассортименте магазина появятся изделия от более чем десятка благотворительных фондов. Все товары будут продаваться с минимальной наценкой, а их создатели – пенсионеры и люди с инвалидностью - смогут на этом зарабатывать. Также с каждой покупки магазин будет совершать отчисления благотворительным фондам и социально незащищенным категориям граждан.
Копытова добавила, что реализовать эту идею позволила поддержка Фонда Алексея Верклова.
В сервисе «Авито Услуги» ранее сообщили НСН, что россияне все чаще начали отдавать предпочтение подаркам ручной работы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Недетские потери: Почему рынок российской анимации просел почти вдвое
- Песков: Россия и Индия обсуждают соглашение о трудовой миграции
- Рейс Новый Уренгой - Омск экстренно сел в Тюмени
- Армия России освободила Зеленый Гай и Доброполье
- Кузьмич из «Особенностей национальной охоты» разнёс борьбу с алкоголем в фильмах
- Товарооборот РФ и ОАЭ за девять месяцев года составил $8,9 млрд
- Минобороны рассказало об освобождении ВС РФ Волчанска и Красноармейска
- СВР: Франция ищет способы ввязаться в конфликт на Украине
- Путин и Уиткофф обсудят достигнутые США и Украиной понимания
- В России стартовал «Казачий диктант — 2025»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru