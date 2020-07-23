Бизнесмену дали 8 лет тюрьмы по делу о хищениях на стройке резиденции Путина

Мосгорсуд вынес приговор экс-заместителю генерального директора ФГУП «АТЭКС» ФСО России Станиславу Кюнеру, обвиняемого по делу о хищениях на строительстве в резиденции главы государства в Ново-Огарёве.

Как сообщает РБК, суд назначил Кюнеру восемь лет колонии и штраф в размере 1,5 миллионов рублей. Общественности огласили только резолютивную часть приговора, поскольку само дело слушалось в закрытом режиме.

До оглашения приговора Кюнер находился на свободе под залог, его взяли под стражу в зале заседаний.

Как напоминают «Известия», в 2017 году Кюнер пошёл на сделку со следствием, согласившись признать вину. Речь в уголовном деле шла о многомиллионном хищении средств при строительстве дома приемов президента России.

