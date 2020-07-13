Бизнесмену Быкову предъявлено новое тяжкое обвинение
Следствие предъявило новое обвинение предпринимателю Анатолию Быкову – на это раз, в руководстве преступным сообществом. Об этом проинформировал Следственный комитет Российской Федерации. В СК подчёркивают, что получены неопровержимые доказательства такой деятельности бизнесмена.
По версии следствия, в первой половине 90-ых годов Быков стремился к обеспечению себе лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края с целью извлечения от этого материальной выгоды. Для этого он сумел сплотить вокруг себя организованные преступные группы, в том числе, других главарей криминала - Вилора Струганова, известного как Паша цветомузыка, Владимира Татаренкова и других, передаёт ТАСС.
Ранее Анатолию Быкову было предъявлено обвинение в организации убийства двух человек, отмечает RT. Срок ареста ему суд продлил до 3 октября. Однако адвокаты обжаловали это решение. Быков был взят под стражу 8 мая.
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