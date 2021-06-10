Бизнесмен Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова
Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к радиостанции «Эхо Москвы», ее главному редактору Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому, в котором потребовал опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».
Отмечается, что исковое заявление было подано в столичный Пресненский районный суд. Пригожин настаивает на признании данных о том, что он якобы является «хозяином ЧВК Вагнера», не соответствующими действительности. Бизнесмен требует удалить и опровергнуть эту информацию.
«В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда», — цитирует РИА ФАН сообщение пресс-службы.
В «Конкорде» отметили, что публикация недостоверных данных — неуважение СМИ к собственной аудитории, а также призвали радиостанцию проверять достоверность информации и соблюдать российские законы.
Как позже сообщил Венедиктов в беседе с РИА Новости, Пригожин не обращался к «Эху Москвы» с просьбой об опровержении данных о связи с ЧВК Вагнера, и у редакции нет оснований для удаления этих сведений. Главред радиостанции добавил, что готов пойти в суд по этому делу, при этом до решения судьи «Эхо Москвы» не будет удалять материал о Пригожине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+11 699 / сут.
Умерли
125 тыс.+383 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 096 / сут.
- ВОЗ спрогнозировала распространение индийского штамма коронавируса в Европе
- Бизнесмен Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова
- Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве
- На Украине прокомментировали слова Путина о перспективах вступления страны в НАТО
- Туроператоры попросили оперштаб открыть популярные зарубежные направления
- Прокуратура запросила для напавшего на Макрона 18 месяцев тюрьмы
- Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном американский самолёт-разведчик
- СМИ: Жириновский поздравил умершего члена ЛДПР с днём рождения
- СМИ: Первый заместитель директора ФСБ стал генералом армии
- Суд снова оштрафовал Facebook за запрещённую информацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru