Бизнесмен Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и Венедиктова

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к радиостанции «Эхо Москвы», ее главному редактору Алексею Венедиктову и главному редактору сайта Виталию Рувинскому, в котором потребовал опровергнуть информацию о его связи с ЧВК Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

Отмечается, что исковое заявление было подано в столичный Пресненский районный суд. Пригожин настаивает на признании данных о том, что он якобы является «хозяином ЧВК Вагнера», не соответствующими действительности. Бизнесмен требует удалить и опровергнуть эту информацию.

«В случае неудаления оспариваемых сведений установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда», — цитирует РИА ФАН сообщение пресс-службы.

В «Конкорде» отметили, что публикация недостоверных данных — неуважение СМИ к собственной аудитории, а также призвали радиостанцию проверять достоверность информации и соблюдать российские законы.

Как позже сообщил Венедиктов в беседе с РИА Новости, Пригожин не обращался к «Эху Москвы» с просьбой об опровержении данных о связи с ЧВК Вагнера, и у редакции нет оснований для удаления этих сведений. Главред радиостанции добавил, что готов пойти в суд по этому делу, при этом до решения судьи «Эхо Москвы» не будет удалять материал о Пригожине.

