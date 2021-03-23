Бизнесмен Пригожин основал «Фонд борьбы с репрессиями»
Российский бизнесмен Евгений Пригожин основал некоммерческую организацию (НКО) «Фонд борьбы с репрессиями», сообщает пресс-служба возглавляемой им компании «Конкорд».
В сообщении говорится, что «Фонд борьбы с репрессиями» был создан с целью борьбы за права человека в западных странах и для поддержки гражданских активистов.
«Документы переданы для регистрации. С сегодняшнего дня ведётся работа в режиме инициативной группы», - добавили в Конкорде».
Ранее Федеральное бюро расследований США объявило вознаграждение в 250 тысяч долларов за информацию, которая приведёт к аресту Пригожина по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, сообщает RT. Бизнесмен, в свою очередь, обратился в Следственный комитет РФ и заявил, что объявление о вознаграждении преследует цель «похитить» его.
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