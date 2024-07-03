Бизнес владельца водки Stolichnaya Шефлера изъяли за экстремизм
Тамбовский районный суд принял решение об изъятии активов в России владельца водочных брендов «Московская» и «Столичная» Юрия Шефлера. Тем самым удовлетворён соответствующий иск Генеральной прокуратуры.
Как передаёт «Интерфакс», процесс был проведён в закрытом формате. Деятельность российского миллиардера Шефлера признана экстремистской. Он контролирует люксембургские компании Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group.
Ему также принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Суд в июне наложил арест на это предприятие. По версии надзорного ведомства, Шефлер одобряет обстрелы регионов РФ со стороны Вооруженных сил Украины, активно поддерживает в информационном плане Киев. Компании, которые Шефлер контролирует, передают средства на финансирование ВСУ.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее суд также арестовал активы двух калининградских компаний, бенефициаром которых был Шефлер. Они контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода.
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- Бизнес владельца водки Stolichnaya Шефлера изъяли за экстремизм
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru