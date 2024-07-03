Бизнес владельца водки Stolichnaya Шефлера изъяли за экстремизм

Ему также принадлежал спиртовой завод «Амбер Талвис» в Тамбовской области. Суд в июне наложил арест на это предприятие. По версии надзорного ведомства, Шефлер одобряет обстрелы регионов РФ со стороны Вооруженных сил Украины, активно поддерживает в информационном плане Киев. Компании, которые Шефлер контролирует, передают средства на финансирование ВСУ.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее суд также арестовал активы двух калининградских компаний, бенефициаром которых был Шефлер. Они контролируют комплекс зданий бывшего ликеро-водочного завода.

