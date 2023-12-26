Бизнес-тренер и NFT-художник Галантер арестован в Москве по делу о мошенничестве
Бизнес-тренер Сергей Галантер отправлен в следственный изолятор в Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ходатайство следствия об аресте обвиняемого удовлетворил Никулинский районный суд российской столицы.
Максимальное наказание по данной статье УК составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока не ясно, будет ли Галантер обжаловать решение об аресте.
Сергей Галантер позиционирует себя как цифровой художник и эксперт по инвестициям. Он муж известного блогера Марии Афониной. По данным СМИ, Галантер задолжал инвесторам не менее шести миллионов долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собчак извинилась после «голой вечеринки» Ивлеевой
- Залужный подтвердил, то украинские войска ушли из Марьинки
- Российские средства ПВО уничтожили два бомбардировщика Су-24 ВСУ
- СМИ: Абрамович оставил в турецком ресторане чаевые в размере 546 тысяч рублей
- Бизнес-тренер и NFT-художник Галантер арестован в Москве по делу о мошенничестве
- Воздушную тревогу объявили в Севастополе
- СНБО Украины обвинил журналистов New York Times в работе на Кремль
- Восьмилетний шахматист из РФ обыграл победителя шахматной Олимпиады на ЧМ
- Пьер Ришар лишился статуса амбассадора Les Papillons из-за защиты Депардье
- Самым популярными группами в караоке стали «Руки Вверх» и Лепс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru