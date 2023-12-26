Бизнес-тренер и NFT-художник Галантер арестован в Москве по делу о мошенничестве

Бизнес-тренер Сергей Галантер отправлен в следственный изолятор в Москве в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Ходатайство следствия об аресте обвиняемого удовлетворил Никулинский районный суд российской столицы.

Максимальное наказание по данной статье УК составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», пока не ясно, будет ли Галантер обжаловать решение об аресте.

Сергей Галантер позиционирует себя как цифровой художник и эксперт по инвестициям. Он муж известного блогера Марии Афониной. По данным СМИ, Галантер задолжал инвесторам не менее шести миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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