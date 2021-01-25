Бизнес-омбудсмен Титов согласился взять Путина на работу

Бизнес-омбудсмен, владелец завода по изготовлению вин «Абрау-Дюрсо» Борис Титов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что после завершения президентской карьеры он мог бы пойти работать к Титову.

Ранее Путин заявил, что в будущем ему было бы интересно занять должность советника по праву в сфере виноделия, и он пошёл бы работать к Титову, своему нынешнему советнику, сообщает «Свободная пресса». После заявления президента акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10%.

«Я думаю, не найдётся в мире предпринимателя, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — цитирует Титова «Дождь».

Кроме того, бизнес-омбудсмен отметил, что Путину хорошо знакома винодельческая отрасль, так как президент подписывал закон о виноделии, который «меняет всю структуру виноделия в России».



