Бизнес‑форум, балет и хоккей: В Бангкоке прошли Дни Москвы

Дни Москвы прошли в Бангкоке с 27 по 31 октября. Программа объединила встречи представителей городских администраций, инвестиционный форум, балетный гала-концерт и спортивные соревнования, сообщили организаторы.



29 октября делегация правительства Москвы во главе с заместителем руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Вячеславом Мануйловым встретилась с представителями администрации Бангкока. Стороны обсудили итоги совместных проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Одной из тем стало управление городской инфраструктурой. Накануне московская делегация посетила Ситуационный командный центр Бангкока, где тайские специалисты рассказали о мониторинге дорожного движения и реагировании на чрезвычайные происшествия.



Деловую часть программы продолжил II Российско-Таиландский инвестиционный форум. В приветствии участникам министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в 2027 году страны будут отмечать 130-летие отношений, основанных на дружбе и взаимном доверии.



«Радует, что деловая повестка дня мероприятия сопровождается насыщенной культурной программой. Очевидно, что проводимые в столице Таиланда Дни Москвы, балетный гала-концерт, товарищеский хоккейный матч поспособствуют углублению взаимопонимания между нашими народами», – отметил Лавров.



На пленарной сессии «Москва — Бангкок: партнёрство и развитие» Вячеслав Мануйлов рассказал об инвестиционных возможностях российской столицы. Участники форума обсудили торгово-экономические связи, направления для совместных вложений и меры поддержки инвесторов. В 2027 году Москва и Бангкок отметят 30-летие партнёрских отношений.



Культурным событием программы стал балетный гала-концерт «Магия звёзд балета» в Национальном театре Королевства Таиланд. Его организовали правительство Москвы, администрация Бангкока и посольство России. Выступления артистов Большого театра и Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко посетили более тысячи зрителей, среди которых были представители министерств иностранных дел и культуры Таиланда.



Спортивная программа включила товарищеские соревнования по муайтай между спортсменами Москвы и Бангкока. Кроме того, хоккейная команда «Красная машина Академия» провела свой первый международный товарищеский матч — против сборной Таиланда.



Организаторы отметили, что Дни Москвы стали площадкой для развития деловых и межмуниципальных контактов, а также культурного и спортивного обмена между Россией и Таиландом.

