Битый на российском ТВ украинский политолог едва не умер в Москве

Отмечается, что Ковтун «неудачно» попарил ноги в бане, после чего ему стало плохо. В результате политолог угодил в реанимацию, а врачи поставили ему диагноз «диабет». «Сейчас вроде оклемался», - рассказал о состоянии Ковтуна Долгов.

Ковтун регулярно выступает в качестве украинского политического эксперта на российском телевидении. При этом во время съемок по отношению к нему неоднократно применяли физическую силу и выгоняли из студий.

В июле этого года телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ковтуна в том, что тот «побирается» на российских телеканалах.

«КP.ru» позвонила самому политологу Ковтуну. Но тот отказался от разговора, бросив трубку.

Как сообщала «КP.ru» Вячеслав Ковтун участвует в политических батлах за солидный гонорар. В месяц, по некоторым данным, он может зарабатывать до одного миллиона рублей. Киевский журналист Анатолий Шарий выяснил, на получку от российских федеральных каналов Ковтун купил себе большую квартиру в Москве.

