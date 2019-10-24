Битый на российском ТВ украинский политолог едва не умер в Москве
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, постоянный участник политических ток-шоу на российских телеканалах, едва не умер в Москве. Об этом в своем Instagram рассказал политтехнолог, экс-спикер МИД Донецкой народной республики Константин Долгов.
Отмечается, что Ковтун «неудачно» попарил ноги в бане, после чего ему стало плохо. В результате политолог угодил в реанимацию, а врачи поставили ему диагноз «диабет». «Сейчас вроде оклемался», - рассказал о состоянии Ковтуна Долгов.
Ковтун регулярно выступает в качестве украинского политического эксперта на российском телевидении. При этом во время съемок по отношению к нему неоднократно применяли физическую силу и выгоняли из студий.
В июле этого года телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ковтуна в том, что тот «побирается» на российских телеканалах.
«КP.ru» позвонила самому политологу Ковтуну. Но тот отказался от разговора, бросив трубку.
Как сообщала «КP.ru» Вячеслав Ковтун участвует в политических батлах за солидный гонорар. В месяц, по некоторым данным, он может зарабатывать до одного миллиона рублей. Киевский журналист Анатолий Шарий выяснил, на получку от российских федеральных каналов Ковтун купил себе большую квартиру в Москве.
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