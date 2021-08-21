Биолог спрогнозировал сроки снижения уровня смертности от COVID-19

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов спрогнозировал примерный срок снижения числа смертей от коронавируса в России.

Ученый напомнил, что в предыдущие пики заболеваемости (май 2020 года, декабрь 2020-го – январь 2021-го) не фиксировали такие же высокие показатели смертности, как в последние недели. По мнению Нетесова, одной из причин увеличения количества летальных исходов стала необычайно жаркая погода, которая могла ухудшить состояние больных.

«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Еще одной причиной высокого уровня смертности ученый считает новый штамм COVID-19 «дельта», однако пока нет точных данных о его влиянии на статистику.

Нетесов подчеркнул, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ снижается.

«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — заключил ученый.

