Биолог спрогнозировал сроки снижения уровня смертности от COVID-19
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов спрогнозировал примерный срок снижения числа смертей от коронавируса в России.
Ученый напомнил, что в предыдущие пики заболеваемости (май 2020 года, декабрь 2020-го – январь 2021-го) не фиксировали такие же высокие показатели смертности, как в последние недели. По мнению Нетесова, одной из причин увеличения количества летальных исходов стала необычайно жаркая погода, которая могла ухудшить состояние больных.
«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас как у пациента температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность», — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Еще одной причиной высокого уровня смертности ученый считает новый штамм COVID-19 «дельта», однако пока нет точных данных о его влиянии на статистику.
Нетесов подчеркнул, что уровень заболеваемости коронавирусом в РФ снижается.
«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — заключил ученый.
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