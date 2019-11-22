Билли Новик: Алкоголиков за рулем надо ловить по принципу «пойман – вор»

Минздрав России в последнее время регулярно оказывается в центре скандалов: это и коллективные увольнения врачей из медучреждений, и конфликт онкологов в центре им.Блохина, нехватка препаратов для тяжелобольных детей. Из последних – увольнение детского трансплантолога, одного из немногих, кто берется за операции детям массой менее 10 кг; и скандал с медсправками для водительских прав, для получения которых собирались ввести анализы на употребление психоактивных веществ и хронический алкоголизм. После критики президента, который назвал идею «чушью», введение новых правил медосмотра отложили.

Логики в повальной сдаче анализов на алкоголь и наркотики всеми водителями нет, - считает Билли Новик, один из основателей группы Billy's Band, музыкант с дипломом врача. В эфире НСН он высказал мнение, согласно которому, контроль на дороге гораздо эффективнее.

«Я бы не стал вводить то, что планируется ввести, а я бы усилил конкретно контроль непосредственно на дорогах, на трассах. Сейчас ГИБДД сокращает штат своих сотрудников, потому что их во многом заменяет работа камер. Но, тем не менее, живых сотрудников я бы не отменял, и вот именно они бы могли работать по проверке по принципу «пойман – вор»! Это было бы, мне кажется, разумнее, и многие патрули могли бы переориентироваться на отслеживание водителей, которые находятся непосредственно за рулем в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения».

Что касается анализов, которые по предлагаемым правилам нужно будет сдавать для получения справки «на права», то, по мнению собеседника НСН, эта мера повлечет за собой лишь новый коррупционный виток.

Вступление в силу новых правил прохождения медицинского осмотра для водителей и кандидатов в таковые отложено как минимум на полгода, что, по мнению Билли Новика, свидетельствует об оперативной реакции Минздрава, несмотря на масштабы ведомства.

«Конечно, это огромная махина, и поэтому чем шире и сложнее аппарат, тем больше вероятность ошибок. И это очень здорово, если аппарат реагирует настолько быстро и в силах быстро повлиять на изменение того или иного принятого решения. Это делает честь людям, которые умеют оперативно реагировать на заявку такую всенародную. На волю народа».

От себя добавим: а, может быть, это – оперативная реакция на слово «чушь», сорвавшееся с языка президента в связи с инициативой Минздрава.





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