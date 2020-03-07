Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински
Американский экс-президент Билл Клинтон рассказал о своей 22-летней любовнице Монике Левински в документальном фильме о своей жене Хиллари. О романе главы государства со стажеркой в 1995 году стало известно через три года, когда его подробности всплыли в прессе.
Клинтон считает, что допустил «непростительную» ошибку, Он признался, что романом с 22-летней стажеркой пытался «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы.
Супруга экс-президента Хиллари Клинтон отметила, что измена подставила ее под удар.
«Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить», – заявила Хиллари Клинтон.
От развода, по ее словам, супругов спасла дочь Челси.
Из-за скандала с Моникой Левински в США была запущена процедура импичмента 42-й президента страны Билла. В дальнейшем ее отклонили.
Ранее НСН сообщала, что Никита Джигурда готов предложить Хиллари Клинтон свои «услуги», аналогичные тем, что оказывала Моника Левински Биллу Клинтону.
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