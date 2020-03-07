Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

Американский экс-президент Билл Клинтон рассказал о своей 22-летней любовнице Монике Левински в документальном фильме о своей жене Хиллари. О романе главы государства со стажеркой в 1995 году стало известно через три года, когда его подробности всплыли в прессе.

Клинтон считает, что допустил «непростительную» ошибку, Он признался, что романом с 22-летней стажеркой пытался «снять нагрузку», накопившуюся из-за работы.

Моника Левински готова вновь извиниться перед Хиллари Клинтон

Супруга экс-президента Хиллари Клинтон отметила, что измена подставила ее под удар.

«Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить», – заявила Хиллари Клинтон.

От развода, по ее словам, супругов спасла дочь Челси.

Из-за скандала с Моникой Левински в США была запущена процедура импичмента 42-й президента страны Билла. В дальнейшем ее отклонили.

Ранее НСН сообщала, что Никита Джигурда готов предложить Хиллари Клинтон свои «услуги», аналогичные тем, что оказывала Моника Левински Биллу Клинтону.


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