Билл Клинтон рассказал о романе с Моникой Левински

Супруга экс-президента Хиллари Клинтон отметила, что измена подставила ее под удар.

«Я не могла в это поверить. Мне было очень больно, я просто не могла поверить», – заявила Хиллари Клинтон.

От развода, по ее словам, супругов спасла дочь Челси.

Из-за скандала с Моникой Левински в США была запущена процедура импичмента 42-й президента страны Билла. В дальнейшем ее отклонили.

Ранее НСН сообщала, что Никита Джигурда готов предложить Хиллари Клинтон свои «услуги», аналогичные тем, что оказывала Моника Левински Биллу Клинтону.



