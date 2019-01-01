Билет в человеческий рост получил пассажир в Подмосковье

Билет огромной длины получил житель Химок по имени Алексей, оплатив проезд на электричке в терминале на станции. После получения денег аппарат неожиданно напечатал талон длиной полтора метра.

Как уточняет сайт «Подмосковье сегодня», случилось это около 8 утра. Пассажир решил запечатлеть на видео талон почти в человеческий рост, поскольку это позабавило его и ввело в недоумение. В соцсетях такой странный проездной документ уже прозвали «непотеряйка».



