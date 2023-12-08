Безработные в РФ смогут подрабатывать без потери пособия

Граждане России, имеющие официальный статус безработного, смогут брать краткосрочные подработки без потери пособия. Такой вариант предусмотрен в новой редакции закона «О занятости населения в РФ», сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Она уточнила, что таким образом можно подработать в течении пяти дней на основании договора гражданско-правового характера. Службы занятости в этом случае не могут снять безработного с пособия.

Соответствующий закон Совет Федерации одобрил днём ранее. Согласно документу, под каждого клиента службы занятости будет формироваться личный план на основе конкретного профиля данного соискателя.

Кроме того, с 2025 года регионы должны будут организовать выездную работу служб занятости в тех местах, где нет доступа к интернету и инфраструктуре служб. Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России 30 млн безработных, включая неофициальных, и властям следовало бы озаботиться трудоустройством собственных граждан, а не мигрантов.

