Безработица в России обновила исторический минимум

Уровень безработицы в РФ в июне снизился до нового исторического минимума в 4,4%. Об этом говорят данные Росстата. Там подчеркнули, что до этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%. На таком уровне она фиксировалась в мае этого года и сентябре 2018-го.

Добавим, согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в России в июне составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.