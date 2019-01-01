Безработица в России обновила исторический минимум
Уровень безработицы в РФ в июне снизился до нового исторического минимума в 4,4%. Об этом говорят данные Росстата. Там подчеркнули, что до этого исторический минимум по безработице составлял в России 4,5%. На таком уровне она фиксировалась в мае этого года и сентябре 2018-го.
Добавим, согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в России в июне составила 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности населения страны.
Между тем, в Минтруде заявили, что в прошлом году в качестве безработных были зарегистрированы 1,4 миллиона граждан, что примерно на 10 процентов меньше, чем годом ранее.
Ранее профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами Российского университета транспорта (МИИТ) Екатерина Самраилова заявила в интервью НСН, что безработица на самом деле может быть вдвое выше, чем говорят аналитики.
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