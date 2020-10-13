Бездомные в Москве могут не пережить вторую волну COVID-19
Вторая волна коронавируса создаст проблемы с питанием бездомных в Москве, передает РИА Новости слова пресс-секретаря благотворительной организации помощи бездомным "Небомживы" Вячеслава Мошкова.
По его словам, первая волна коронавируса и связанных с ним ограничений лишила их подработки и возможности получить остатки еды в общепите, повторение этого опыта в зимний период может привести к росту их смертности.
Некоммерческие организации в этой связи просят помощи властей Москвы, чтобы те смогли обеспечить бездомных антисептиками и продуктами питания.
Также Мошков предложил властям Москвы подумать об организации палаточного лагеря для бездомных вдали от жилья. Он отметил, что 30% от их числа составляют трудовые мигранты с периферии.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов на пресс-конференции НСН выступил с идеей законодательно запретить проживание бездомных людей на улице в России, взамен, по его мысли, нужно создать коммуны для них и обеспечить жильем и работой.
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