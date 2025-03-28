Бездетные россияне стали чаще брать микрозаймы
Бездетные россияне стали чаще брать микрозаймы. Об этом со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman сообщает «Газета.Ru».
В частности, в первые два месяца 2025 года 60,2% заявок на микрозаймы подали заёмщики без детей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом одобрены были лишь 41,6% займов.
Россиянам, у которых есть как минимум один ребёнок, одобрили 58,4% заявок.
«Кредиторы охотнее выдают займы гражданам с детьми. Их наличие финансово дисциплинирует, и такие заемщики ответственнее подходят к соблюдению сроков выплат», — указал гендиректор Moneyman Артём Быков.
Ранее гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс заявил, что участники СВО и их супруги могут подать заявление на полное списание долгов по ипотечным и потребительским кредитам на сумму до 10 млн рублей, сообщает 360.ru.
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