Бездетные россияне стали чаще брать микрозаймы

В частности, в первые два месяца 2025 года 60,2% заявок на микрозаймы подали заёмщики без детей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом одобрены были лишь 41,6% займов.

Россиянам, у которых есть как минимум один ребёнок, одобрили 58,4% заявок.

«Кредиторы охотнее выдают займы гражданам с детьми. Их наличие финансово дисциплинирует, и такие заемщики ответственнее подходят к соблюдению сроков выплат», — указал гендиректор Moneyman Артём Быков.

Ранее гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс заявил, что участники СВО и их супруги могут подать заявление на полное списание долгов по ипотечным и потребительским кредитам на сумму до 10 млн рублей, сообщает 360.ru.