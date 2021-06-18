Без пеньков. ЦИК отказался проводить голосование на придомовых территориях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что растягивание выборов в России на несколько дней позволит, с точки зрения эпидемиологии, безопасно провести голосование в этом году, сообщает ТАСС.

Она рекомендовала отказаться от проведения голосования на придомовых территориях, так как это может способствовать росту заболеваемости.

«Придомовое голосование... это двор, это соседи, которые остаются потом пообщаться, провести вместе время, и такую форму в этом году, в этой ситуации мы бы, наверное, не рекомендовали», - резюмировала глава Роспотребнадзора.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что голосование на придомовых территориях в 2021 году на выборах применяться не будет.

Ранее в 2020 году в России голосование по внесению изменений в Конституцию РФ часто проходило вне помещений, сообщает Ura.ru. Так, во Владивостоке избирательный участок разместился в багажнике автомобиля.

