Без паники: Подмосковье выпустило памятку на случай, если заблудились в лесу
Памятка о том, что делать тем, кто заблудился в лесу, и как правильно подготовится к походу составлена комитетом лесного хозяйства Московской области. Первое правило заключается в том, что необходимо уведомлять родственников куда вы собираетесь отправиться.
Надо взять с собой в обязательном порядке воду, спички, лекарства, если они вам требуются, отмечает «Радио -1». Во-вторых, одежду лучше подобрать ярких цветов, поскольку одетого в неброское или камуфляж трудно искать в случае, если человек заблудился.
Третье правило относится уже к момент, когда вы заблудились. Самое главное - не паниковать! Сперва надо определить видимые ориентиры в лесу - например, линию электропередачи, просеку, реку, тропинку, квартальный столб. Если с собой есть телефон, то достаточно сообщить оператору 112 цифры, написанные на гранях квартального столба, чтобы спасатели быстро определили конкретное местонахождение.
Правило четыре. Квартальные просеки, как правило, имеют вид прямой линии. Если двигаться вдоль неё, не сворачивая, рано или поздно можно выйти к какому-либо населенному пункту, к полю, окраине лесного массива. Если заблудились и знаете, что вас точно будут искать - не уходите от того места, ориентиры которого вы назвали экстренным службам или спасателям.
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