«Некоторое увеличение количества сокращений численности штата действительно наблюдается по регионам. Но если мы посмотрим на статистические данные, можем заметить, что большая часть организаций предупредила о сокращении численности или штата. Если в 2023 году только 10% организаций предупреждали, что предстоит сокращение на год, то в 2025 году мы наблюдали уже 25% организаций в среднем по России. В 2026 году сложилась такая ситуация, что 7% организаций предупредили о сокращении. Для сравнения, в 2023 году количество персонала увеличило 53% организаций. В 2025 году уже 43%, а в текущем 2026 году о расширении штата предупредили 35% организаций. То есть 7% заявили о необходимости сокращения, 35% заявили о расширении в связи с получением госзаказов, открытием новых производств. То есть мы понимаем, что у нас просто сокращается число вакансий, в том числе, в благополучных регионах», - отметила она.

Как добавила собеседница НСН, особенно потрясли сокращения среди госслужащих, однако все подобные процессы связаны со стагнацией в экономике.

«Если на 2025 год у нас не было большой информации о сокращениях в Москве, то в этом году всех потрясло, что сообщили о сокращении госслужащих. Численность штата на госслужбе почти в каждом регионе действительно сокращается почти в каждом регионе. Это говорит о том, что необходимость увеличения фондов оплаты труда есть, требования к повышениям фондов оплаты труда есть, указы президента есть для исполнения по госбюджетникам. Для выполнения таких показателей происходит сокращение численности штата. Нельзя сказать, что эти люди нигде не востребованы. Эти процессы сопряжены со стагнацией в экономике», - объяснила она.

Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян сообщил НСН, что если разрыв в зарплате составляет 15-20%, люди готовы перейти на новое место работы, но многие россиян уходят и без повышения зарплаты от конкретного начальника или коллеги.

