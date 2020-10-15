Без «дубины»: В Подмосковье настроены не вводить электронные пропуска
Власти Московской области стараются реализовать все меры для остановки распространения коронавируса, чтобы избежать жёстких карантинных мер. Об этом сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
По словам губернатора, стратегическая цель региона — сохранить жизни и материальное обеспечение граждан. Проводятся регулярные жёсткие проверки наличия масок в общественном транспорте. С руководителям предприятий проводятся разъяснительные беседы для соблюдения требований Роспотребнадзора.
«Новая жизнь, новые стандарты, новые условия. И карантин — это ужасно», — цитирует «Радио 1» Воробьёва. При этом он подчеркнул, что в Подмосковье пытаются избежать повторного ввода системы электронных пропусков по примеру весны.
Андрей Воробьёв отметил, что для этого нужна помощь жителей. По его словам, задача состоит в том, чтобы достучаться до каждого, однако исключительно деликатными методами, без применения «дубины».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru