«Без американцев»: В Госдуме предложили ряд мер для поддержки кинотеатров

Необходимо организовать рабочую группу и целенаправленно выделять средства на конкретные меры в киноиндустрии, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.

«У нас ситуация специфическая, я слышу критическую ноту от кинотеатров, меня она удивляет. Сейчас то самое время, когда надо всем сгруппироваться, чтобы использовать эту возможность. Когда американцы добровольно отказывались от какого-то рынка? Необходимо организовать рабочую группу с представителями кинотеатров, это шаг номер один. Я готов с коллегами из Государственной Думы переговорить, мы готовы быть такой площадкой. Надо отделить мух от котлет, было выделено 14,5 миллиардов, надо сказать, сколько идет прямо на кинотеатры. У Китая, например, жестко регламентирован, какой процент может быть иностранного кино. Опасно допускать возврат американского кино, через которое будут работать с нашими гражданами. Поэтому поддержка кинотеатров – это долгосрочная стратегия. Почему нельзя сделать льготные показы для пенсионеров старого советского кино? Это возможность для кинотеатров, если государство будет оплачивать билеты», - отметил он

Из-за санкций страдает вся российская киноиндустрия – от производителей до кинотеатров, в выигрыше остаются только пиратские сервисы, заявил ранее кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

