«Бессмертный полк» пройдет в виртуальном формате

Организаторы Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» приняли решение провести акцию, которая проходит ежегодно 9 мая, в онлайн режиме в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил член региональной дирекции Московской области по проведению в России Года памяти и славы, глава штаба регионального отделения движения Валерий Анисимов.

Он отметил, что в прошлом году число участников шествия в целом по стране превысило 10,5 миллиона россиян и гостей страны. В Подмосковье показатель превысил 790 тысяч человек.

На этот раз будет активирована единая онлайн-платформа, где автоматически сформируется видеоряд из снимков участника войны и его родственника. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо загрузить информацию на портал движения или на одну из партнерских площадок: проекта «Банк Памяти», либо в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Несмотря на новый формат, реальный бессмертный полк состоится, правда позже, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». Как подчеркнул Анисимов, стремление граждан почтить память героев, пройдя единым маршем с фотографиями своих предков, ничем не заменить. Поэтому президент Владимир Путин ранее заверил, что марш Бессмертного полка обязательно состоятся после победы над COVID-19.

