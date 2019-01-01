«Бессмертный полк» пройдет по Москве

Акция «Бессмертный полк» пройдет в День Победы в Москве. Столичные власти ожидают до 1 миллиона участников.

Президент Владимир Путин в этом году может вновь присоединиться к шествию, передает РИА «Новости».

Уточняется, что с 05:00 и до окончания шествия «Бессмертного полка» автомобилям нельзя будет проехать по 1-й Тверской-Ямской, Тверской и Моховой улицам, в Театральном проезде, по улице Охотный Ряд, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту.

«Бессмертный полк» существует с 2012 года. Он был создан в Томске в 2012 году по инициативе граждан. 9 мая шесть тысяч томичей пронесли почти три тысячи портретов своих родных - солдат Великой Отечественной войны - по улицам города к Вечному огню.

