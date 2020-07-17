«Бессмертный полк» отложили, доходы упали, авиасообщение не восстановили

Шествие «Бессмертный полк» отменили.

Ранее мероприятие перенесли с традиционного 9 мая на 26 июля. Однако на этой неделе организаторы акции приняли решение отложить ее проведение из-за эпидемиологической обстановки. Сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие 9 мая 2021 года. Как стало известно НСН, эта инициатива встретила благоприятный отклик высшего руководства России.





Реальные располагаемые доходы россиян пережили во втором квартале текущего года сильнейшее с конца прошлого века падение.