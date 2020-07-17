«Бессмертный полк» отложили, доходы упали, авиасообщение не восстановили
НСН о наиболее заметных событиях уходящей недели.
Шествие «Бессмертный полк» отменили.
Ранее мероприятие перенесли с традиционного 9 мая на 26 июля. Однако на этой неделе организаторы акции приняли решение отложить ее проведение из-за эпидемиологической обстановки. Сопредседатель Общероссийского движения «Бессмертный полк» народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие 9 мая 2021 года. Как стало известно НСН, эта инициатива встретила благоприятный отклик высшего руководства России.
Реальные располагаемые доходы россиян пережили во втором квартале текущего года сильнейшее с конца прошлого века падение.
Оно составило 8% в годовом сравнении, - говорится в докладе Росстата. Сильнее доходы граждан России падали в 1999 году – тогда по итогам года падение превысило 10%, - напоминает «Интерфакс». Падение реальных располагаемых доходов россиян продолжается уже более пяти лет с перерывом на крайне незначительный рост в первом квартале 2020-го.
Пик распространения коронавируса в России пройден,
- заявил на этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин. Об угасании эпидемии новой инфекции говорят и эксперты, отмечая, что в большинстве регионов наблюдается снижение заболеваемости. А в Москве уже 60% жителей обладают коллективным иммунитетом против коронавируса, - заявил мэр Сергей Собянин.
Первые восемь стран, готовые принимать российских туристов, были названы на этой неделе в пресс-центре НСН.
Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты, - сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, эти туристические направления пользуются повышенным спросом на российском рынке, а, кроме того, соответствуют принципу взаимности, который неоднократно упоминался представителями российского правительства как один из основных для принятия решений о возобновлении сообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. По словам г-жи Ломидзе, названные страны готовы принимать российских туристов на довольно необременительных условиях. Главное из таковых - справка об отсутствии COVID у прибывающих.
Переговоры о восстановлении авиасообщения, прерванного в конце марта из-за пандемии коронавируса, начала Россия на этой неделе, 15 июля.
Этому предшествовали телефонные переговоры президентов России и Турции, после которых Владимир Путин дал соответствующее поручение профильным ведомствам. Об этом по итогам беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Турецкий Минтранс поспешил объявить о возобновлении авиасообщения с Россией уже с 15 июля. Тем не менее, в российском Минтрансе комментировать эту информацию отказались, а представители российских авиакомпаний сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о возобновлении авиасообщения с Турцией.
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