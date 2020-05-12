«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные на провокаторов
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» объявили, что направят в Следственный комитет данные на провокаторов, которые пытались разместить на портале поддельные фотографии. В целом акция Бессмертного полка России в новом формате в условиях самоизоляции оказалась чрезвычайно востребованной. В онлайн-шествии захотели принять участие до 3 миллионов человек.
Однако нашлись отдельные деятели, которые стремились помешать шествию. Отмечались единичные попытки осквернить память погибших советских воинов, а также фотографии тех ветеранов, которые были загружены в рамках проекта, сообщила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения персонажей мультфильмов и даже главарей и офицеров нацистской Германии. Добровольцы и профессиональные историки в ходе мониторинга блокировали подобные попытки.
Провокаторы не смогли остаться анонимными, поскольку при размещении анкеты пользователи должны были авторизоваться через свои аккаунты в социальных сетях. Специалисты по кибербезопасности смогли вычислить и заблокировать тех, кто пытался загрузить деструктивный контент. \
При этом была также отмечена целенаправленная кибератака, когда с более полутысячи ip-адресов несколько часов пытались загрузить фотографии нацистов и военных преступников. Платформа онлайн-шествия также выстояла перед несколькими хакерскими DDOS-атаке атаками. Все собранные материалы будут направлены в следственный комитет.
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