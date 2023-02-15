Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля
Специалисты МегаФона выяснили, что смартфоны перестали лидировать среди подарков на День святого Валентина. В этом году их место заняли беспроводные наушники и умные колонки.
В интернет-магазине МегаФона больше половины всех покупок пришлось на беспроводные наушники. Изменились и предпочтения покупателей. Если год назад спросом пользовалась продукция Apple, то сейчас она оказалась на четвертом месте, уступив Honor, JBL и Xiaomi.
На втором месте в рейтинге популярных подарков расположились умные колонки. Хитом продаж стала «Яндекс. Станция». На третьем месте оказались умные часы. Лидерами в этом сегменте остаются Apple Watch, на которые пришлось около 80 процентов продаж.
Примечательно, что мужчины потратили в 2023 году меньше денег на подарки, чем женщины. Разница составила пять процентов.
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