Бесплатный каток оборудовали на месте незаконной парковки в Раменках
На месте ликвидированной незаконной автостоянки в районе Раменки на западе Москвы появился бесплатный каток. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Нелегальная парковка была обнаружена в ходе плановой проверки Госинспекции по недвижимости. Она занимала площадь более 1 тысячи квадратных метров. Сейчас она демонтирована
В префектуре Западного административного округа решили использовать это место под каток, он будет обустроен в рамках программы «Мой район». Залит он будет зимой. Там появится освещение и раздевалки.
Летом площадка будет использоваться для активных игр, в том числе мини-футбола.
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