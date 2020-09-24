Бесплатный каток оборудовали на месте незаконной парковки в Раменках

На месте ликвидированной незаконной автостоянки в районе Раменки на западе Москвы появился бесплатный каток. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Нелегальная парковка была обнаружена в ходе плановой проверки Госинспекции по недвижимости. Она занимала площадь более 1 тысячи квадратных метров. Сейчас она демонтирована

В префектуре Западного административного округа решили использовать это место под каток, он будет обустроен в рамках программы «Мой район». Залит он будет зимой. Там появится освещение и раздевалки.

Летом площадка будет использоваться для активных игр, в том числе мини-футбола.

