Беседки в историческом стиле установили в Щукинском парке
На северо-западе Москвы в рамках работ по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи установили беседки, созданные по индивидуальному проекту на основе старых фотографий сооружений середины прошлого века.
«Беседки установили в основной части парка в районе ул. Маршала Василевского, почти на прежних полюбившихся посетителям местах», — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
Учитывая особенность территории, для беседок использовали экологически чистую породу дерева — лиственницу. Сооружения выполнили в форме восьмигранника, высота каждой беседки составляет почти 4 метра. Внутри них скоро установят удобные скамейки и столы.
«На основе беседок был разработан внешний вид павильонов сервиса, вышек для наблюдения за птицами и белками, а также информационных стендов. В их дизайн интегрирован фирменный элемент, отсылающий к конструкции кровли беседки, — несколько соединённых между собой треугольников», — добавил Мельников.
Все эти элементы выполнят в едином стиле, который будет отсылать к историческому прошлому парка и сформирует целостный визуальный образ.
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