Берлин выдаст Риму обвиняемого в убийстве россиянина
Германия выдаст итальянской стороне гражданина России Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Италии.
Как отметили в МИД, прокуратура Рима выдала ордер на арест россиянина в прошлом году. В августе Бисултанов был арестован немецкими правоохранителями благодаря постоянным контактам посольств Италии в Берлине и Мадриде с германскими и испанскими властями, отмечает RT.
Трое россиян, в том числе Бисултанов, были задержаны по подозрению в нанесении смертельных травм 22-летнему Никколо Чатти. Итальянца избили до смерти на дискотеке в городе Льорет-де-Мар в 2017 году. Предположительно, все задержанные были выходцами из Чечни, позже двоих из них освободили.
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