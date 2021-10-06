Берлин выдаст Риму обвиняемого в убийстве россиянина

Германия выдаст итальянской стороне гражданина России Расула Бисултанова, обвиняемого в убийстве итальянца Никколо Чатти в 2017 году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства иностранных дел Италии.

Как отметили в МИД, прокуратура Рима выдала ордер на арест россиянина в прошлом году. В августе Бисултанов был арестован немецкими правоохранителями благодаря постоянным контактам посольств Италии в Берлине и Мадриде с германскими и испанскими властями, отмечает RT.

Трое россиян, в том числе Бисултанов, были задержаны по подозрению в нанесении смертельных травм 22-летнему Никколо Чатти. Итальянца избили до смерти на дискотеке в городе Льорет-де-Мар в 2017 году. Предположительно, все задержанные были выходцами из Чечни, позже двоих из них освободили.

