Берлин отказал в опросе Певчих из-за отсутствия её адреса в ФРГ

Берлин отказал Генпрокуратуре РФ в опросе соратницы оппозиционера Алексея Навального Марии Певчих, заявив, что её адрес на территории Германии якобы неизвестен. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ ответе официального представителя ведомства Марии Захаровой.

В МИД отмечают, что при этом из открытых источников стало известно, что Певчих встречалась с Навальным в Германии, в то время как он круглосуточно находился под охраной немецких спецслужб. Кроме того, в день вылета Навального из Берлина в Москву Певчих была одной из провожавших.

Также германская сторона не предоставила данных о токсикологическом исследовании следов яда, якобы обнаруженных на вывезенных Певчих из гостиницы в Томске бутылках из-под воды. Берлин ничего не сообщил и об исследовавших бутылки экспертах, а также отказал в их опросе.

Генпрокуратура в конце сентября направила четвёртый запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ с просьбой правовой помощи для установления владельца адреса электронной почты, с которой отправили сообщение о минировании объектов в Омске в день госпитализации Навального. Кроме того, Россия попросила подтвердить или опровергнуть данные об обнаружении «Новичка» на вывезенных Певчих бутылках.

Алексея Навального экстренно госпитализировали в Омске 20 августа. Политик почувствовал себя плохо во время перелёта. Омские медики диагностировали Навальному нарушение обмена веществ, позже в берлинской клинике Charite немецкие специалисты заявили об отравлении Навального веществом из группы «Новичок». Германия не предоставила российской стороне доказательств возможного отравления, несмотря на запросы Генпрокуратуры, сообщает Ura.ru.

