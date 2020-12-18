Белорусская милиция подписала соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому ведомства будут помогать друг другу в охране общественного порядка, имущества людей и компания. Кроме того, договор предполагает возможность «силовой поддержки» для противодействия преступности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Белоруссии 18 декабря.

Кроме того, ведомства намерены сотрудничать в сфере охраны государственных и режимных объектов, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивать контроль по обороту оружия и следить за безопасностью объектов ТЭК.

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Президент РФ Владимир Путин в августе 2020 года создал по просьбе Александра Лукашенко после массовых протестов в Минске резерв сотрудников правоохранительных органов “для помощи Белоруссии”. Помощь сотрудников не потребовалась, и резерв расформировали в сентябре.



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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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