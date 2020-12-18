Белорусская милиция подписала соглашение о сотрудничестве с Росгвардией

МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому ведомства будут помогать друг другу в охране общественного порядка, имущества людей и компания. Кроме того, договор предполагает возможность «силовой поддержки» для противодействия преступности. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Белоруссии 18 декабря.

Кроме того, ведомства намерены сотрудничать в сфере охраны государственных и режимных объектов, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивать контроль по обороту оружия и следить за безопасностью объектов ТЭК.