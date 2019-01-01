Бекмамбетов женился на чиновнике из Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление её пресс-секретаря. Пара зарегистрировала свои отношения сегодня, 22 апреля, в казанском ЗАГСе в центре семьи «Казан».

Пресс-секретарь Наталии Фишман не стала распространяться о том, как молодожены отмечают это событие, и в отпуске ли сейчас помощница главы Татарстана. Всё это – достаточно личная тема.

Отмечается, что сообщения о возможном романе Фишман и Бекмамбетова стали появляться в СМИ прошлого года. Во время поездок в Казань известный кинорежиссер часто появлялся в обществе девушки на различных мероприятиях. В феврале он опубликовал в Instagram совместную фотографию.

