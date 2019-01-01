Беглов взял личную ответственность за развитие Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что лично будет отвечать за исполнение обозначенных планов развития города в ближайшие годы. Об этом он заявил в еженедельном радиообращении.

Как отметил врио градоначальника, за последние месяцы власти Северной столицы дали масштабный старт проектам, которые призваны преобразить облик города, изменить в лучшую сторону жизнь граждан.

Работы по благоустройству идут по всему городу, в течение лета будут открыты новые парки и скверы, отремонтированы и приведены в порядок любимые петербуржцами места отдыха. Началось также создание новых общественных пространств в центре Санкт-Петербурга - рядом с Новой Голландией, Таврическим садом и на Тучковом буяне. Планируются миллиардные проекты по развитию автодорог, новых линий пригородных электричек.

Александр Беглов также выразил благодарность горожанам за обратную связь. Ранее Беглов во время одной из встреч с местными жителями объявил о намерении баллотироваться в губернаторы на выборах в сентябре.

