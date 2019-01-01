Беглов: Санкт-Петербург делает ставку на новые промышленные разработки

Северная столица делает ставки на новые промышленные разработки, «умные» инвестиции и грамотную кадровую политику. Об этом в ходе визита на производственную площадку Невского завода, входящую в АО «РЭП Холдинг», заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Именно вопросы поддержки петербургской промышленности стали главной главой темой этого визита.

«Промышленность – фундамент петербургской экономики. И мы будем создавать все условия для развития наших предприятий», – заявил Беглов.

Кроме того, он подчеркнул, что северная столица заинтересована в создании высокотехнологичных рабочих мест. Также он сделал акцент на том, что городское правительство решает транспортные проблемы, наводит порядок в строительной и дорожной отрасли, организует поставки качественной сельхозпродукции из регионов России, закупает новую коммунальную технику.

1 июня НСН сообщала, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в избирательную комиссию документы для участия в предстоящих 8 сентября выборах губернатора. Ранее он заявил, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец. Ему придется собирать 10% подписей муниципальных депутатов и 2% подписей избирателей, зарегистрированных в городе федерального значения.

Беглов был назначен врио губернатора Санкт-Петербурга 3 октября 2018 года.

