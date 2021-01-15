Беглов предложил назначить сына директора «Эрмитажа» Пиотровского вице-губернатором по культуре
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент представление на согласование Бориса Пиотровского на должность вице-губернатора, курирующего культуру и спорт, сообщает пресс-служба городской администрации.
Борис Пиотровский, сын директора «Эрмитажа» Михаила Пиотровского, в настоящее время работает первым заместителем председателя комитета по культуре Петербурга, эту должность он занял в сентябре 2020 года.
Кроме того, Беглов предложил назначить Сергея Дрегваля на должность вице-губернатора по вопросам энергетики и тарифного регулирования.
В данный момент вопросами культуры занимается вице-губернатор Владимир Кириллов. По информации СМИ, он может возглавить Музей истории Санкт-Петербурга.
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