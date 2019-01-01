Беглов пообещал новый корпус детской больнице Марии Магдалины
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил завершить за 2 года строительство нового лечебного корпуса детской больницы святой Марии Магдалины. Об этом действующий градоначальник объявил в ходе посещения клиники.
Комитету по строительству дано распоряжение оперативно провести все конкурсные процедуры для возведения корпуса на 160 мест. В этом здании откроются отделения нефрологии, кардиологии, ревматологии, аллергологии, а также приемное отделение.
Беглов назвал уникальным врачебный коллектив детской больницы Марии Магдалины. Врио губернатора ознакомился с работой новых рентген-аппаратов, побывал в Центре амбулаторной травматологии и хирургии.
Пользуясь случаем, Александр Беглов напомнил, что в текущем году все детские поликлиники Северной столицы переведут на новый стандарт «Бережливой поликлиники». Это должно избавить пациентов от очередей, а медикам больше внимания уделить детям.
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