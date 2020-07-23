Беглов подписал закон о запрете продажи алкоголя в забегаловках
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольных напитков в барах и кафе с залами площадью менее 50 квадратных метров. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года, иноформирует сайт городской администрации.
Градоначальник и спикер парламента северной столицы Вячеслав Макаров сформировали рабочую группу, которая должна разрешать возможные коллизии, возникающие в связи с принятием данного решения. Закон уже вызвал широкий общественный резонанс и многочисленных обращения предпринимателей.
Как отметил Беглов, на одной чаше весов - спокойствие горожан, особенно пожилых людей и детей, которым мешает шум от заведений, реализующих даже в ночное время спиртное сомнительного качества и происхождения. На другой - интересы добросовестных предпринимателей, которые сумели сделать так, чтобы из заведения не беспокоили жителей.
Питейным заведениям, которые подпадают под параметры закона, предстоит переформатироваться, в противном случае, у них отзовут лицензию. А новые забегаловки такого плана не смогут открыться на их месте.
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