Баженов: Укус змеи опасен только для худеющих анорексичек

В столичных парках можно обнаружить агрессивных змей, поведение животных объясняется наступлением у них брачного периода. Поэтому при посещении Химок, Тропарёво или Битцевского парка необходимо проявлять осторожность. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал герпетолог Иван Ермолов. Он сообщил, что особенно внимательными надо быть детям, аллергикам и пожилым людям.

Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал в беседе с НСН, как себя нужно вести, если змея все же укусила, но сразу успокоил – это не смертельно.

«На территории нашей страны и Москвы, в частности, обитает только одна ядовитая змея – это обычная гадюка. Они не агрессивны, численность находится в пределах нормы. Брачный период на степени их агрессии никак не сказывается, люди могут быть укушены только в одном случае, если они провоцируют змею на укус. Можно оказаться в нехорошей ситуации, наступив на змею», - рассказал Баженов.