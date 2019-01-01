Баженов: Укус змеи опасен только для худеющих анорексичек
Зоолог и телеведущий рассказал НСН, почему не стоит опасаться встречи с гадюками в столичных парках.
В столичных парках можно обнаружить агрессивных змей, поведение животных объясняется наступлением у них брачного периода. Поэтому при посещении Химок, Тропарёво или Битцевского парка необходимо проявлять осторожность. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал герпетолог Иван Ермолов. Он сообщил, что особенно внимательными надо быть детям, аллергикам и пожилым людям.
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов рассказал в беседе с НСН, как себя нужно вести, если змея все же укусила, но сразу успокоил – это не смертельно.
«На территории нашей страны и Москвы, в частности, обитает только одна ядовитая змея – это обычная гадюка. Они не агрессивны, численность находится в пределах нормы. Брачный период на степени их агрессии никак не сказывается, люди могут быть укушены только в одном случае, если они провоцируют змею на укус. Можно оказаться в нехорошей ситуации, наступив на змею», - рассказал Баженов.
«Змей не нужно бояться, если не пытаться зарубить их лопатой!»
Зоолог с большим опытом, он напомнил, что яд гадюки не смертелен для человека с хорошим иммунитетом, если это не «худеющая анорексичка», то ничего страшного не случится.
«Никаких сывороток от укуса гадюки не существует. При обращении в стационар доктора будут делать инъекции антигистаминных препаратов. Нехорошее самочувствие всегда связано с аллергией на чужеродный белок, коим и является змеиный яд.
Место укуса не нужно прижигать, не нужно резать бритвой, прижигать, и точно не нужно высасывать яд из ранки. В любом случае токсическое поражение будет не только в месте укуса, но и во рту. Ощущения сравнимы с пищевым отравлением и длятся в течение 3-ех суток. Укушенному нужно находиться в покое, больше пить», - такие рекомендации дал Тимофей Баженов.
Зоологи утверждают, что змеи и сами стремятся избегать людского общества. Как правило, обитают гадюки в глухих местах, предпочитая болотистые поймы рек. Так что, если не хотите встретиться со змеёй, лучше не спускайтесь в низины, а держитесь «обжитых» мест.
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