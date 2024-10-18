Бастрыкин сообщил о раскрытии более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет
Специалисты раскрыли в 2024 году свыше 4,1 тысячи преступлений прошлых лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
По словам главы СК, всего с момента основания ведомства следователи и криминалисты раскрыли 102 тысячи преступлений за прошлые годы.
«Только в текущем году в результате проведенной работы раскрыто 4 169 таких преступлений, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года», — отметил Бастрыкин.
Более 70% этих раскрытых преступлений — тяжкие и особо тяжкие. Бастрыкин подчеркнул, что в раскрытии преступлений прошлых лет важную роль играют современные возможности.
Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях похищения пенсионеров для работы в Москве, Краснодарском крае, Дагестане, Адыгее, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru