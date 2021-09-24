Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен по телевидению
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на общедоступных федеральных телеканалах и принять меры по защите молодежи от опасной информации. Об этом председатель СК заявил в интервью ТАСС.
Бастрыкин подчеркнул, что необходимо ввести ограничения на демонстрацию «сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь».
Глава СК добавил, что давно доказана связь между подобными сценами и агрессией, а также их влияние на преступность среди молодежи и интеллектуальное развитие детей и подростков.
Кроме того, Бастрыкин считает необходимым принятие мер «по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию», по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан через соцсети.
«Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», — подчеркнул Бастрыкин.
Глава СК считает, что молодежь нередко забывает о реальной жизни, уходя в соцсети и компьютерные игры. Для того, чтобы не допустить подобного, важно активно распространять социальную рекламу, пропагандировать занятия спортом и здоровый образ жизни.
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