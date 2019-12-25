Бастрыкин поручил проверить продажу села вместе с россиянами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить размещенную в СМИ информацию о том, что в Красноярском крае выставлено на продажу целое село вместе с его жителями.

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. После проверки информация будет доложена в центральный аппарат СКР.

Ранее в СМИ появились сообщения, что красноярский бизнесмен объявил себя хозяином села Васильевка и выставил населенный пункт на продажу вместе с местными жителями. 45 домов, животноводческий комплекс и всю недвижимость и имущество Васильевки предприниматель оценил в 20 миллионов рублей.

При этом отмечается, что некогда жители села якобы действительно передали «барину» в собственность свои дома, скот и сельхозтехнику.

Впоследствии 15 сельчан подали в суд и вернули свое имущество, остальные якобы предпочитают молчать, опасаясь, что «хозяин» лишит их покосов и оставит их скотину голодной, отмечает Ura.ru

