Бастрыкин поручил проверить продажу села вместе с россиянами
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить размещенную в СМИ информацию о том, что в Красноярском крае выставлено на продажу целое село вместе с его жителями.
Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. После проверки информация будет доложена в центральный аппарат СКР.
Ранее в СМИ появились сообщения, что красноярский бизнесмен объявил себя хозяином села Васильевка и выставил населенный пункт на продажу вместе с местными жителями. 45 домов, животноводческий комплекс и всю недвижимость и имущество Васильевки предприниматель оценил в 20 миллионов рублей.
При этом отмечается, что некогда жители села якобы действительно передали «барину» в собственность свои дома, скот и сельхозтехнику.
Впоследствии 15 сельчан подали в суд и вернули свое имущество, остальные якобы предпочитают молчать, опасаясь, что «хозяин» лишит их покосов и оставит их скотину голодной, отмечает Ura.ru
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Второй за день Ми-8 совершил жесткую посадку в России
- Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»
- Путин назвал правительству задачу номер один
- МИД России назвал, чем ответит США на санкции по «Северному потоку - 2»
- Бастрыкин поручил проверить продажу села вместе с россиянами