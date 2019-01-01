Бастрыкин признался в создании «мэма» с лупой
Александр Бастрыкин объяснил, почему рассматривал экран ноутбука через лупу. Как пишет Ura.ru, свой секрет председатель Следственного комитета России раскрыл во время встречи со студентами Всероссийского государственного университета юстиции. В ходе выступления Бастрыкин достал лупу со словами: «Я специально принес, чтобы немножко вас развеселить».
При этом он подробно рассказал о том, что конкретно пытался рассмотреть с помощью оптического прибора.
«Я взял лупу и что начал делать? Здесь есть криминалисты, да? Применять оптическое изображение на цифровое. Механику цифрового изображения я увеличил с помощью оптической механики лупы. Я в итоге оказался прав. Мы отдали все-таки экспертам-криминалистам изучить это видеозапись. Мы там что увидели? Пловца, который подплывал и снял за ногу этого человека, поэтому он оказался без ботинка и без носка», — пояснил Бастрыкин.
Напомним, в марте СМИ обратили внимание на фотографии, на которых Александр Бастрыкин рассматривает экран ноутбука через лупу. В это время он обсуждал с пришедшим на прием Дмитрием Зековым смерть его отца. Следователи отказались возбуждать уголовное дело, решив, что мужчина утонул в озере, потому что поскользнулся. Зеков настаивал, что смерть была криминальной. Бастрыкин посмотрел на кадры видеонаблюдения и распорядился возбудить уголовное дело.
Именно это изображение и породило многочисленные шутки и мемы.
Сам Бастрыкин, впрочем, не стал отрицать меметичности этой ситуации.
«Что такое мэм, молодежь? Мэм? Виртуальный мэм? Я почему принес: в интернете можете посмотреть «Бастрыкин мэм», «Бастрыкин лупа». Я, оказывается, создал этой лупой мэм», - заявил глава Следственного комитета.
Ранее НСН сообщала, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл причины бойни в Керченском политехническом колледже, которая произошла в октябре минувшего года. Как сообщает РИА ФАН, он отметил, что студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже из-за унижения.
Бастрыкин добавил, что юноша был объектом для постоянных злых шуток со стороны сверстников. Живя только с одной мамой, Росляков не мог позволить себе ходить в фирменных джинсах и футболках, покупая более дешевые подделки, передает RT.
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