Председатель СК: Говорить о запретах в интернете можно и нужно

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что говорить о каких-либо запретах в интернете «можно и нужно», однако делать это необходимо на основании анализа ситуации и следственной практики. Об этом председатель СК рассказал в беседе с РИА Новости.

«Речь шла об ограничении просмотра несовершеннолетними отдельных ресурсов, содержащих информацию, потенциально опасную для них», — отметил руководитель Следственного комитета.

Также Бастрыкин прокомментировал призывы «не лезть в сферу интернета», заметив, что некоторые люди оценивают его интервью на основании выдержек из публикаций в СМИ, не читая их целиком. В связи с этим главе СК задают «странный вопрос», какое отношение он имеет к процессам в интернете.

«Разъясняю: Следственный комитет расследует различные преступления, в том числе совершенные подростками. Следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие таким преступлениям, выполняя профилактическую функцию. Поэтому наша прямая обязанность — заниматься вопросами, связанными с безопасностью детей», — подчеркнул Бастрыкин.

