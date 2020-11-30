Баста! Беглов намерен ужесточить санкции для организаторов концертов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сделать более жёсткими санкции для организаторов концертов в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул глава города, некоторые из них серьёзно нарушают интересы горожан в плане защиты здоровья.

Ранее комитет по культуре северной столицы объявил, что проведут дополнительную проверку условий проведения концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), который состоялся в минувшую пятницу, 27 ноября. В соцсетях появились массовые жалобы на несоблюдение мер профилактики по COVID-19.

При этом само выступление артиста было согласовано властями, а численность зрителей не превышала допустимые 50%. Однако социальная дистанция не была соблюдена, также многие находились на концерте без масок.

Ранее аналогичные нарушения были замечены на концерте группы «Би-2». Накануне в Петербурге также выступил Сергей Чиграков со своей командой «Чиж & Co», этот концерт не был согласован.

При этом глава города отметил положительные изменения в соблюдении магазинами и заведениями общественного питания правил безопасности, передают «Невские Новости». Это показали проведённые проверки.

