Баста! Беглов намерен ужесточить санкции для организаторов концертов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен сделать более жёсткими санкции для организаторов концертов в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Как подчеркнул глава города, некоторые из них серьёзно нарушают интересы горожан в плане защиты здоровья.
Ранее комитет по культуре северной столицы объявил, что проведут дополнительную проверку условий проведения концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), который состоялся в минувшую пятницу, 27 ноября. В соцсетях появились массовые жалобы на несоблюдение мер профилактики по COVID-19.
При этом само выступление артиста было согласовано властями, а численность зрителей не превышала допустимые 50%. Однако социальная дистанция не была соблюдена, также многие находились на концерте без масок.
Ранее аналогичные нарушения были замечены на концерте группы «Би-2». Накануне в Петербурге также выступил Сергей Чиграков со своей командой «Чиж & Co», этот концерт не был согласован.
При этом глава города отметил положительные изменения в соблюдении магазинами и заведениями общественного питания правил безопасности, передают «Невские Новости». Это показали проведённые проверки.
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